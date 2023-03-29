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سوق السعودية

ارتفاع خسائر "السعودية للأسماك" 101% إلى 68.8 مليون ريال في 2022

الخسائر المتراكمة تعادل 49% من رأس مال الشركة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 101.23% في 2022، إلى نحو 68.79 مليون ريال في 2022، مقارنة بخسائر نحو 34.18 مليون ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أرجعت "السعودية للأسماك"، ارتفاع الخسائر إلى ‎ارتفاع تكلفة المبيعات بمبلغ 25 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل ‏أساسي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج الثابتة والمتغيرة في ‏المزارع بسبب إعادة تشغيل المزارع، إضافة إلى طول فترة الإنتاج ‏والحصاد‎.‎

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وتعود كذلك إلى تسجيل خسارة قدرها 3.5 مليون ريال نتيجة تقييم الأصول البيولوجية ‏مقارنة بأثر إيجابي للتقييم في عام 2021 بمبلغ 12 مليون ريال‎.‎

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وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 197.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2022، تمثل نسبة 49.4% من رأس المال.

وتقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات ‏الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة ‏أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثـر ‏مـن رأسمالها. ‏

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