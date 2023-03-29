أبل
"أبل" تطلق خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" بعد تأخير طويل
الخدمة تقسم قيمة مشتريات العملاء إلى 4 دفعات على 6 أسابيع بدون فوائد أو رسوم
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بدأت شركة أبل بطرح خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" بعد تأخير طويل منذ الإعلان عن هذه الخدمة في يونيو من العام الماضي.
وبحسب تفاصيل الخدمة، ستقوم شركة أبل بتقسيم قيمة مشتريات العملاء إلى 4 دفعات موزعة على 6 أسابيع بدون فوائد أو رسوم.
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وستنافس أبل شركات أخرى مسيطرة في هذا القطاع مثل "Affirm Holdings" وبنك "Klarna" حيث ستقوم أبل بتمويل القروض عبر شركة تابعة جديدة لها تسمى "أبل للتمويل".
ومن المقرر توفير الخدمة الجديدة في الأماكن التي تقبل الدفع عبر تطبيق "أبل باي"، كما سيتم إدارتها من خلال تطبيق "Wallet".
وقالت الشركة: "ستقبل الخدمة الجديدة في أي مكان تقبل فيه (أبل باي)، باستخدام شبكة ماستر كارد".
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