"سيرا" تتحول لتحقيق 31 مليون ريال أرباحا في الربع الرابع من 2022

تحولت مجموعة سيرا القابضة إلى تحقيق صافي ربح نحو 31 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 71 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وتراجعت خسائر المجموعة بنسبة 87.67% في 2022، إلى نحو 46 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 373 مليون ريال في 2021.

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وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أشارت "سيرا" إلى تحقيقها خلال 2022 أول ربح تشغيلي بعد جائحة كورونا بنحو 3 ملايين ريال، مقارنة بخسارة تشغيلية 286 مليون ريال في 2021.

وبفضل انتعاش الطلب على السفر، حققت "مجموعة سيرا" قيمة إجمالية للحجوزات (GBV) بلغت 9.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 94% مقارنة بـ 4.8 مليار ريال المسجلة في عام 2021، وانعكس ذلك على نمو الإيرادات بنسبة 77% إلى 2.3 مليار ريال في عام 2022 من 1.3 مليار ريال في عام 2021 نتيجة زيادة الطلب على جميع قطاعات المجموعة.

وتماشياً مع التحسن الملحوظ في الربح التشغيلي، سجلت المجموعة صافي خسارة إجمالية بعد حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ 48 مليون ريال في عام 2022، بتحسن قدره 87% مقارنة بخسائر قدرها 372 مليون ريال في عام 2021.

حققت شركة "المسافر" (منصة السفر التابعة لمجموعة "سيرا") التي تدير قطاع السفر للأفراد والشركات، مع شركة إدارة الوجهات "اكتشف السعودية" وشركة خدمات الحج والعمرة "مواسم"، نموًا بنسبة 75% في القيمة الإجمالية للحجوزات (GBV) إلى 6.1 مليار ريال في عام 2022 من 3.5 مليار ريال في عام 2021 ، حيث ارتفع الطلب على السفر الداخلي والخارجي في عام 2022 متجاوزًا مستويات عام 2019.

كما حققت منصة السفر إيرادات بلغت 515 مليون ريال، بزيادة قدرها 6% من 488 مليون ريال في عام 2021.