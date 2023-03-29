23 مليون ريال صافي أرباح"أسواق المزرعة" العام الماضي بزيادة 9.8%

سجلت الشركة السعودية للتسويق " أسواق المزرعة " صافي أرباح بقيمة 22.826 مليون ريال سعودي العام الماضي مقابل 20.77 مليون ريال فى عام 2021 وبنمو بلغ 9.88 % تقريبا.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال 2022 مقارنة بالعام الأسبق هو ارتفاع إيرادات العام الماضي بمبلغ 147.3 مليون ريال نتيجة نمو إيرادات فروع أسواق المزرعة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق وارتفاع الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق ، علماً بأن مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي إرتفعت مقارنة بالعام السابق بمبلغ 15.1 مليون ريال .

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وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 بقيمة إجمالية 22.5 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات تبلغ 45 مليون سهم و نصيب السهم من التوزيعات 0.5 ريال،تعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وأوضحت الشركة أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة .

وأشارت الشركة إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وأكدت ضرورة تحديث المساهمين لبياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم مباشرة.