بنوك السعودية
بنك "ساب" يعتزم إطلاق هوية جديدة وتغيير اسمه التجاري
تغيير اسم "ساب" إلى البنك السعودي الأول
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أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب"، اليوم الثلاثاء، عن عزمه إطلاق هويته الجديدة من خلال علامته التجارية الجديدة بمسمى (الأول – SAB).
وذكر في بيان على "تداول السعودية"، أنه يعتزم تغيير اسمه التجاري من "البنك السعودي البريطاني" إلى "البنك السعودي الأول".
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وأوضح أن التعديل المقترح للاسم التجاري يخضع للحصول على الموافقات النظامية وموافقات المساهمين ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية. وسيتم الإعلان عن أي تطور فيما يتعلق بذلك في حينه.
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