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هيئة المنافسة السعودية مناسبة
هيئة المنافسة السعودية
سوق السعودية

تغريم شركتين سعوديتين 2.1 مليون ريال لمخالفة نظام المنافسة

تغريم شركة "التصوير الجوي" السعودية ومكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة

دبي - العربية.نت
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أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على شركة "التصوير الجوي" السعودية المحدودة و مكتب "المحدد لاستشارات هندسة المساحة"، لثبوت انتهاك الفقرةَ (السابعة) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة، وفرض عقوبات مالية يصل إجماليها إلى 2.11 مليون ريال.

وتضمَّن القرار إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 1.96 مليون ريال على شركة "التصوير الجوي" السعودية المحدودة، مع نشر القرار على نفقتها.

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كما وقعت الهيئة غرامة مالية قدرها 152 ألف ريال على مكتب "المحدد لاستشارات هندسة المساحة" مع نشر القرار على نفقته.

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وتنص الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ ، على: " تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت".

وتطالب الهيئة جميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

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