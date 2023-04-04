"سنابل" التابعة لـ"PIF" تخصص ملياري دولار سنويا للاستثمارات الخاصة

أعلنت شركة سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تخصيص 50% من محفظتها للاستثمار في رأس المال المغامر، و30% للأسهم الخاصة، و20% للأصول السائلة.

ولدى سنابل استثمارات مع أكثر من 50 شركة من شركات رأس المال المغامر وشركات الأسهم الخاصة بما في ذلك "Blackstone" و"KKR" و"Andreessen Horowitz" و"General Atlantic" و"Hellman & Friedman" و"Platinum Equity".

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وبحسب موقع الشركة فهي ملتزمة باستثمار ملياري دولار سنويًا في صناديق رأس المال المغامر وأصول النمو إلى جانب الاستثمار في الشركات الصغيرة.

كما ستقوم الشركة بضخ استثمارات مباشرة في تطبيق تأجير السكوتر "Bird" ومنصة التواصل الاجتماعي "Caffeine".

وتعتبر "سنابل للاستثمار" شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تستهدف المراحل الأولى من دورة حياة الأعمال، ولا سيما الاستثمار في فئات رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وصفقات الاستحواذ الصغيرة.

ومنذ تأسيسها في عام 2009م، وسّعت "سنابل" من قدراتها بشكل تدريجي لتحمٌّل درجات أكبر من المخاطر بهدف تحقيق عوائد أكثر جاذبية في نطاق فلسفتها الاستثمارية مما يساعدها على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.

وذكرت الشركة في موقعها على شبكة الإنترنت أنها في وضع مميز وقادر على اقتناص أكثر الفرص العالمية جاذبية والاستثمار فيها وتشجيعها، مما يزيد من مساهمة "سنابل" في النمو المتسارع، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030​.