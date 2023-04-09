"أكاديمية التعلم" تبدأ 16 أبريل الجاري توزيع أرباح عن العام الماضي

أعلنت شركة أكاديمية التعلّم أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني لعام 2022، يوم الأحد 16 أبريل 2023، بواقع 2 ريال للسهم الواحد طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية التي عقدت في 5 أبريل 2023.

وقالت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية" إن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وذكرت أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز إيداع للأوراق المالية.

وقالت إن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها للمستثمرين الأجانب غير المقيمين عن طريق الوسيط المالي المقيم ستخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة 68 من النظام الضريبي، والمادة 63 من لائحته التنفيذية.

وطالبت الشركة المساهمين بضرورة تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

وأعلنت الشركة يوم 27 ديسمبر الماضي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ريالين بدلاً من 1.5 ريال عن النصف الثاني من العام المالي 2022.

وقالت "أكاديمية التعلم" في بيان على "تداول السعودية"، إن إجمالي المبلغ الموزع 12 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 6 ملايين سهم.

وقرر مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم يوم 3 أبريل الجاري رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم، إلى ريال للسهم.

وقالت الشركة، في بيان إن عدد أسهم الشركة يصبح بعد التعديل 60 ألف سهم بدلاً من 6 آلاف سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

يذكر أن رأس المال الحالي لشركة أكاديمية التعلم يبلغ 60 مليون ريال، وهي شركة تعمل في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة من خلال 12 معهداً.