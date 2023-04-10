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شعار سابك للمغذيات الزراعية
شعار سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

"سابك للمغذيات" تستكمل الاستحواذ على 49% من شركة "آي تي جي"

من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ خلال الربع الثاني

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "سابك للمغذيات الزراعية"، عن انتهائها من إجراءات الاستحواذ على نسبة 49% من رأس مال شركة "اي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد" وفقاً لاتفاقية الاستحواذ.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ خلال الربع الثاني للعام المالي المنتهي بتاريخ 31-12-2023م.

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وأشارت إلى أن تمويل صفقة الاستحواذ تم عن طريق موارد الشركة الذاتية.

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كانت شركة "سابك للمغذيات" قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية ملزمة للاستحواذ على نسبة 49% من رأسمال شركة آي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد، مقابل قيمة إجمالية 320 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون والتغيير في قيمة رأسمال العامل والذي سيتم تحديده عند اكتمال الصفقة.

وشركة آي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المزج والتوزيع للأسمدة الزراعية "المغذيات الزراعية" حيث تتركز مبيعاتها للمزارعين والعميل النهائي في عدد من الدول الأفريقية.

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