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سوق السعودية

"سيسكو" تعتزم توزيع 4% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

إقرار حصة السهم من التوزيع عند 0.4 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2022م بإجمالي نحو 32.64 مليون ريال، بعدد أسهم مستحقة للأرباح 81.6 مليون سهم.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.4 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

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وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم 10 شوال 1444هـ الموافق 30 أبريل 2023م، وسيتم توزيع الأرباح لمساهمي الشركة الذين يمتلكون أسهماً في تاريخ الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسيبدأ توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 26 شوال 1444 الموافق 16 مايو 2023.

وأوضحت الشركة أن توزيعات الأرباح هي الدفعة الأخيرة من توزيعات الأرباح العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وذلك وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للسنتين الماليتين 2022م و2023م.

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