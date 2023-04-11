"توبي" توصي بتجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال للسهم

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، أنه بتجزئة القيمة الاسمية للسهم سيصبح عدد أسهم الشركة 150 مليون سهم بدلاً من 15 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

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كان صافي أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجاريةقد ارتفع بنسبة 63.06% في 2022، إلى نحو 131.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 80.62 مليون ريال في 2021.

وقالت "العرض المتقن" في بيان سابق، إن ارتفاع الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 41.5% إلى 927.2 مليون ريال، حيث استمر زخم النمو في جميع خطوط الأعمال لدى الشركة على مستوى تجربة العميل والتشغيل والصيانة وتطوير البرمجيات.

ووصل حجم المشاريع تحت التنفيذ لمستويات قياسية عند 1.73 مليار ريال في السنة المالية 2022، بزيادة ملحوظة نسبتها 55% على أساس سنوي.