"جرير" تفتتح معرضا في الكويت باستثمارات 25 مليون ريال
الأثر المالي للمعرض سوف يظهر اعتباراً من الربع الثاني 2023
افتتحت مكتبة جرير يوم الاثنين 10 أبريل الجاري معرضاً جديداً لها بمجمع الأفنيوز بمنطقة الري - طريق الدائري الخامس بدولة الكويت.
وقالت شركة جرير للتسويق في بيان لـ"تداول السعودية" إن مساحة المعرض وتبلغ 1394 مترا مربعا، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير، وبلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض 25 مليون ريال.
وأوضحت أن الأثر المالي لهذا المعرض سوف يظهر اعتباراً من الربع الثاني من عام 2023، ويعد هذا المعرض الثاني الذي يتم افتتاحه خلال العام الجاري ويعد التاسع والستين من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.
افتتحت مكتبة "جرير" يوم الجمعة 24 فبراير 2023م معرضاً جديداً لها بمنطقة المدينة الجامعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن مساحة المعرض تبلغ 4 آلاف متر مربع، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض 22 مليون ريال.
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