تراجع أرباح "إكسترا" 13% إلى 84.4 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية، تراجع صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بنسبة 13.44% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 84.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 97.51 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وانخفضت أرباح "إكسترا" بنسبة 30.47% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 121.39 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، تأثر سلباً نتيجة الإرتفاع في أسعار الإقراض، التي أدت إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة بـ 14.7 مليون ريال سعودي عن الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أنه من جانب آخر، ارتفعت إيرادات الربع الأول من 2023 بشكل طفيف بنسبة 1.9% مقابل الربع المماثل من العام السابق.

وبدعم من النمو في إيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي والتغير في المزيج البيعي في قطاع التجزئة، إرتفع إجمالي الربح للربع الأول للعام 2023 بنسبة 8.1% عن الربع المماثل من العام السابق، ليسجل 313.8 مليون ريال في مقابل 290.2 مليون ريال.

وأشارت إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية.

يذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية بلغ 54.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 53.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.