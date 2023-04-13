"داماك" العقارية الإماراتية تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

أظهرت وثيقة اليوم الخميس أن شركة داماك العقارية الإماراتية كلفت بنوكا بترتيب لقاءات مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل ثلاث سنوات ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها على الأقل 500 مليون دولار.

وأضافت الوثيقة أن بنوك دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورغان هم المنسقون العالميون للإصدار وبنوك الإمارات أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق ستقوم بإدارة دفاتر الإصدار وفقا لـ"رويترز".

مادة اعلانية

وتوقع مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني، في مقابلة مع "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في يناير الماضي، استمرار زخم قطاع العقارات في دبي 2023، بعد أن انتقل إليها آلاف الأسر من أوروبا الغربية أثناء جائحة كوفيد-19، وتفضيل الكثير من تلك الأسر البقاء في دبي مع توفر الدراسة أون لاين.

كما توقع ارتفاع مبيعات الإسكان الفاخر، خلال عام 2023 لكن بنسبة أقل من العام الماضي، حيث لا يزال الطلب مستمرا.