"داماك" العقارية الإماراتية تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار
بقيمة 500 مليون دولارعلى الأقل ولأجل ثلاث سنوات
أظهرت وثيقة اليوم الخميس أن شركة داماك العقارية الإماراتية كلفت بنوكا بترتيب لقاءات مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل ثلاث سنوات ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها على الأقل 500 مليون دولار.
وأضافت الوثيقة أن بنوك دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورغان هم المنسقون العالميون للإصدار وبنوك الإمارات أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق ستقوم بإدارة دفاتر الإصدار وفقا لـ"رويترز".
وتوقع مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني، في مقابلة مع "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في يناير الماضي، استمرار زخم قطاع العقارات في دبي 2023، بعد أن انتقل إليها آلاف الأسر من أوروبا الغربية أثناء جائحة كوفيد-19، وتفضيل الكثير من تلك الأسر البقاء في دبي مع توفر الدراسة أون لاين.
كما توقع ارتفاع مبيعات الإسكان الفاخر، خلال عام 2023 لكن بنسبة أقل من العام الماضي، حيث لا يزال الطلب مستمرا.
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