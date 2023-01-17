رئيس "داماك" للعربية: الأوروبيون والروس الأكثر شراء للعقارات في دبي

قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني، إن الاقتصاد الإماراتي قوي وسيستمر كذلك لسنوات بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث تتعدى الاستثمارات الإماراتية في الخارج تريليون دولار.

وأضاف حسين سجواني، في مقابلة مع "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن إمارة دبي استفادت من جائحة كوفيد-19 بطريقة غير طبيعية بسبب امتلاكها بنية تحتية ممتازة وقدوم الجنسيات إليها من كل أنحاء العالم لا سيما من أوروبا، لأنه حينما تزيد مشاكل العالم يتزايد القدوم إلى دبي من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

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وتوقع مؤسس "داماك"، استمرار زخم قطاع العقارات في دبي 2023، بعد أن انتقل إليها آلاف الأسر من أوروبا الغربية أثناء جائحة كوفيد-19، وتفضيل الكثير من تلك الأسر البقاء في دبي مع توفر الدراسة أون لاين.

وعن مبيعات الإسكان الفاخر، قال حسين سجواني، إنه يتوقع ارتفاع مبيعاتها لكن بنسبة أقل من 2022، حيث لا يزال الطلب مستمرا.

وأضاف أن مبيعات "داماك" للجنسيات من أوروبا الغربية تجاوزت نسبتها 25%، تليها روسيا 14% ثم الهند 16%، بينما لا توجد مبيعات للصينيين، ويتوقع أن تبدأ بعد رفع القيود في الصين، لا فتاً إلى أن دبي يوجد بها 200 جنسية من مختلف دول العالم.

وأوضح سجواني أن مبيعات الفلل لم ترتفع في 2022، وبالمثل المشاريع الواقعة على المياه لكن الأخيرة تضاعفت أسعارها.

وعن التوسع الخارجي، قال سجواني، إن الشركة قامت بشراء قطعة أرض في منطقة ميامي بيتش بالولايات المتحدة، وستقوم ببناء شقق ستكون الأفخر بقارة أميركا الشمالية، حيث ستتراوح أسعارها بين 20 و40 مليون دولار، في ظل ازدحام مدينة ميامي وانتقال الكثير من الأثرياء في الولايات الأميركية الأخرى إليها، فيما تعاني من قلة المعروض والطلب المرتفع.

وقال إن لندن تمثل فرصة لشراء العقارات لمن يمتلك سيولة.

"نسبة الشراء النقدي لمبيعات "داماك" تبلغ 70%، حيث يمتلك الراغبون في الإسكان الفاخر السيولة الكافية ويفضلون السداد النقدي بدلاً من التمويل البنكي، بحسب سجواني.

وأوضح أن أرقام المبيعات كانت جيدة في 2022 وأفضل كثيراً من 2020 و2021، وتأمل "داماك" في استمرارها خلال 2023.