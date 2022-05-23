حسين سجواني للعربية: الحديث عن أموال روسية في عقارات دبي مبالغ فيه

قال رجل الأعمال الإماراتي مؤسس داماك العقارية حسين سجواني، إنه يتوقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وستكون لها تداعيات كثيرة لا سيما على أوروبا، ووصول التضخم إلى 8 و9% في بريطانيا وأميركا.

وأضاف سجواني في مقابلة مع "العربية" من منتدى دافوس في سويسرا، اليوم الاثنين، أن قرار الصين بتحقيق صفر إصابات بكوفيد-19، خطير ويؤثر على كل شيء لأن الصين أكبر مصدر في العالم، وذلك يرفع الأسعار بطريقة جنونية، متوقعاً حدوث ركود في أوروبا قد يكون قوياً أو متوسطاً.

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وأوضح أن جميع أسعار المواد الأولية في قطاع العقارات ترتفع لا سيما الأسمنت والحديد، متوقعاً ارتفاع أسعار مواد البناء في دبي بنسبة تتراوح بين 25 و30%.

عن أسعار العقارات، قال مؤسس داماك العقارية، إن الأسعار ارتفعت في بعض المناطق بنسب تراوحت بين 30 و40 و50%، وفي مناطق أخرى لم ترتفع الأسعار بنسبة كبيرة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الفلل في منطقة Business Bay بنسب تتراوح بين 10 و15% وبينما كانت أسعارها منخفضة في 2020، إلا أن الأسعار لا تزال عند أسعار عامي 2017 و2018، لا فتاً إلى ارتفاع أسعار الفلل في شارع الشيخ زايد.

وقال حسين سجواني، إن إمارة دبي دائما ما تستقطب أموالا من الخارج، ولدى "داماك" 120 جنسية اشترت عقارات تتوزع على أغلب دول العالم، وهو ما يعود إلى عدة مزايا في دبي، منها معدل ضرائب قليل، وسهولة تحول العمال، وتشريعات جيدة وبنية تحتية ممتازة وسهولة الدخول والخروج وكل ذلك يشجع المستثمرين على القدوم إليها.

وأضاف أن "الكلام عن وجود أموال روسية في عقارات دبي مبالغ فيه"، موضحاً أنه يعرف الكثير من مشتري العقارات الجُدد من دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والصين وهونغ كونغ، ويوجد هندي قام بشراء فيلا في جميرا بأكثر من 200 مليون درهم.

وأوضح أنه قابل الكثير من التجار في دافوس والكل لا يريد الاستثمار في أوروبا ويفضل الاستثمار في دبي والكثير من الشركات تنتقل إلى دبي.

بشأن إلغاء إدراج داماك في سوق دبي، قال إن قرار الانسحاب من البورصة أُقر في 2019 وهو قرار استراتيجي على المدى البعيد، مضيفاً أنه غير نادم عن صعود السوق، مرجعاً التخارج إلى أسباب عائلية وظروف داخلية.

وتوقع ارتفاع أسعار العقارات العام الحالي لكن بنسبة أقل من السنة الماضية.

عن إمكانية حدوث زيادة في العرض وانخفاض أسعار العقارات قال سجواني، إن دبي بها 4 مطورين كبار ومروا بهذه التجارب من قبل، والكل يساهم أن يكون العرض معقولا، متوقعاً زيادة الطلب في السنوات القادمة.

وقال إن شركة داماك حصلت قبل يومين على قطعة أرض في مدينة ميامي الأميركية بقيمة 120 مليون دولار، لإقامة مشروع مميز عليها يحمل العلامة التجارية للمجموعة.

وأضاف أن داماك ستسلم برجا عقاريا مكونا من 50 طابقا في لندن خلال أسبوعين، والركود المتوقع في أوروبا قد يساعد المجموعة في اقتناص بعض الفرص.