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تراجع الأرباح الفصلية لمجموعة تداول السعودية 24%
مجموعة تداول السعودية القابضة
سوق السعودية

تراجع أرباح "مجموعة تداول" 35% إلى 90.8 مليون ريال في الربع الأول

انخفاض الإيرادات التشغيلية 28% إلى 211.3 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 35.42% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 90.8 مليون ريال، مقابل 140.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وأرجعت "مجموعة تداول" في بيان لها، اليوم الأحد، انخفاض صافي الأرباح إلى عدة عوامل منها انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 28.1% على أساس سنوي لتصل إلى 211.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنةً بـ 293.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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وأضافت أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 50.3%.

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وأشارت إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 14.5% على أساس سنوي لتصل إلى 160.0 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنةً بـ 139.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة، بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة الاستهلاك والإطفاء المرتبطة بتحسينات البنية التحتية لما بعد التداول.

وأشارت إلى انخفاض إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 40.4% على أساس سنوي لتصل إلى 72.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م.

وانخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 49.3% على أساس سنوي لتبلغ 50.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنةً بـ 99.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في أنشطة التداول بنسبة 50.3%.

كما ارتفعت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 0.4% لتصل إلى 21.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنةً بـ 21.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات.

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