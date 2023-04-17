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سوق السعودية

انخفاض أرباح "الخزف السعودي" 71% إلى 14.7 مليون ريال في الربع الأول

ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر على زيادة تكاليف التمويل

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخزف السعودي، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 71.33% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 14.71 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي أرباح نحو 51.29 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 64.88% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 41.88 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "الخزف السعودي"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وتحديدا تأثر مبيعات قطاع البلاط بسبب انخفاض الطلب نتيجة وضع السوق.

"الخزف السعودي" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022 شركات سوق السعودية "الخزف السعودي" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

وأشارت إلى تأثر صافي الربح في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع تكاليف الإنتاج والذي أثر سلبا على إجمالي الربح. كما أثر ارتفاع اسعار الفائدة على زيادة تكاليف التمويل.

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