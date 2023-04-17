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سوق أبوظبي

بنك أبوظبي التجاري يسجل أرباحا قياسية في الربع الرابع

حقق صافي أرباح قياسي بلغ 1.878 مليار درهم

دبي - رويترز
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أعلن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، زيادة بنسبة 27%، في صافي أرباح الربع الأول من العام مدعوما بارتفاع صافي الدخل من الفوائد ومن غير الفوائد.

وأعلن البنك تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 1.878 مليار درهم (511 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، ارتفاعا من 1.483 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وقال الرئيس التنفيذي علاء عريقات "بالرغم من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقطاع المصرفي الدولي، نجحنا في تحقيق أداء قياسي عن الربع الأول من العام بفضل ما يتمتع به البنك من ركائز أساسية متينة".

وبلغ صافي الدخل من الفوائد في الربع الأول 2.851 مليار درهم، بزيادة 33%، عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل من غير الفوائد 34%، إلى 1.061 مليار درهم.

وزاد إجمالي ودائع العملاء 19%، إلى 311 مليار درهم بنهاية مارس/آذار بينما ارتفع صافي القروض 7%، إلى 264 مليار درهم.

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