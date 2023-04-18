غازبروم الروسية تؤسس وحدة في الشرق الأوسط
شركات روسية عديدة تنقل أعمالها بعيدا عن أوروبا التي فرضت عقوبات على موسكو
قالت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم في إفصاح تنظيمي اليوم الثلاثاء، إنها تؤسس وحدة في الشرق الأوسط.
ولم تكشف عن تفاصيل.
وتنقل شركات روسية عديدة أعمالها بعيدا عن أوروبا التي فرضت عقوبات على موسكو بسبب تصرفاتها في أوكرانيا.
جدير بالذكر أن شركة غازبروم الروسية قالت إنها ستشحن 41.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وذلك بارتفاع طفيف عن 40 مليون متر مكعب.
ووقعت انفجارات في 26 سبتمبر في خطي أنابيب "نورد ستريم" اللذين يربطان روسيا وألمانيا في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمارك.
وتولت شركة غازبروم الروسية التابعة للدولة بناء خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الذي يتكون كل منهما من أنبوبين تحت بحر البلطيق لضخ 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى ألمانيا.
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