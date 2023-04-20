تسلا
تراجع أرباح "تسلا" 24% إلى 2.5 مليار دولار في الربع الأول
سهم الشركة يهبط بأكثر من 6%
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تراجع سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 6% بعد نهاية جلسة الأمس بسبب إعلانها عن نتائج فصلية سلبية.
وذكرت الشركة أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 24% في الربع الأول من 2023 إلى 2.5 مليار دولار .
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وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بأكثر من 24% في الربع الأول فإنها جاءت أقل من توقعات المحللين.
وكانت تسلا قد خفضت أسعار بيع سياراتها 6 مرات منذ بداية العام الحالي في محاولة لتنشيط الطلب على إنتاجها.
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