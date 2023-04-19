قرار مفاجئ من "تسلا".. خفضت أسعار سياراتها الكهربائية بهذه النسب!

خفضت شركة "تسلا" سعر طرازها الأكثر إنتاجاً، للمرة الثانية خلال إبريل، في إشارة أخرى إلى استعداد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك للتضحية بربحية صانع السيارات الكهربائية لزيادة الطلب.

وأظهر موقع "تسلا" على الإنترنت أن شركة صناعة المركبات الكهربائية، خفضت أسعار سيارتها الرياضية طويلة المدى من طراز Y بنسبة 5.6% لتصل إلى 49990 دولاراً، في حين تم تخفيض سعر إصدار "Performance" بنسبة 5.2% إلى 53990 دولاراً، بينما نزلت تكلفة الطراز الأساسي "موديل 3" بنسبة 4.7% إلى 39990 دولاراً، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وانخفضت أسهم "تسلا" بنسبة 1.9% إلى 180.88 دولار قبل بدء التداول المنتظم يوم الأربعاء.

ويعد هذا هو التخفيض الثاني لأسعار تسلا في الولايات المتحدة هذا الشهر بعد عدة أرباع من عمليات التسليم التي لم ترق إلى مستوى توقعات بعض المحللين.

وبالرغم من هذا، تعد الشركة في موقع نادر بين صانعي السيارات الكهربائية حيث لديها هوامش ربح كبيرة للتحرك خلالها، في حين تكافح الشركات الأخرى بما في ذلك "فورد موتور"، وحتى الوافدون الجدد مثل "ريفيان أوتوموتيف"، و"لوسيد".

بعد تخفيضات الأسعار على مستوى تشكيلة "تسلا" الأولى في وقت مبكر من هذا العام، قال ماسك خلال مكالمة أرباح في 25 يناير إن الطلبات كانت تعمل بما يقرب من ضعف معدل الإنتاج. لكن الشركة لم تكن قادرة على الحفاظ على ديناميكية العرض والطلب - ارتفعت عمليات التسليم في الربع الأول بنحو 4% عن الأشهر الثلاثة السابقة، وأنتجت "تسلا" ما يقرب من 18000 سيارة أكثر مما سلمته للعملاء.

وعلى الرغم من الجولة الثانية من تخفيضات الأسعار للطرازين S وX في أوائل مارس، سلمت تسلا 10695 وحدة فقط من تلك المركبات في الربع، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021.

ومن المقرر أن تعلن شركة تسلا عن أرباح الربع الأول يوم الأربعاء في الولايات المتحدة، حيث سيركز المستثمرون على حصيلة التخفيضات السابقة في الأسعار على هوامش الربح.