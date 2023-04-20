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اقتصاد روسيا

روسيا تكبح انسحاب الشركات الأجنبية من البلاد بعدة إجراءات

تخطط لفرض ضرائب على الشركات الأجنبية الراغبة في المغادرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الحكومة الروسية عن إجراءات جديدة بشأن تخارج الشركات الأجنبية من البلاد.

وأشارت مصادر لوكالة "بلومبرغ" إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل إلزام الشركات الأجنبية على بيع أصولها بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية، والحصول على إذن مسبق من الحكومة الروسية للمغادرة.

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وسيتم فرض ضرائب على كافة الشركات التي تستعد للانسحاب من البلاد دون أي استثناء.

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يشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات والبنوك الأجنبية تعتزم التخارج من روسيا بما فيها فولكس فاغن و"يونكريديتو" وبنك رايفايزن الدولي.

وتخارج الشركات الغربية من روسيا عملية معقدة لأن الصفقات التي تشمل شركات مما تسمى بالدول غير الصديقة، وهي تلك التي فرضت عقوبات على روسيا، تحتاج إلى موافقة من لجنة حكومية، وغالبا ما تضع الشركات بنودا تتعلق بإعادة الشراء مما يسمح لها بالعودة ذات يوم.

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