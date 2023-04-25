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شركة سبكيم العالمية مناسبة
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"
سوق السعودية

تراجع أرباح "سبكيم" 56% إلى 470 مليون ريال في الربع الأول

الإيرادات "تراجعت 11% إلى نحو ملياري ريال

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، بنسبة 56.4% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 470.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.079 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي أرباح "سبكيم" بنسبة 1.82% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 479 مليون ريال صافي ربح في الربع الرابع من 2022.

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وفي بيان على "تداول السعودية"، أرجعت "سبكيم" انخفاض أرباحها في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى تراجع أسعار البيع لبعض منتجات الشركة على الرغم من ارتفاع كمية مبيعات منتجات الشركة وانخفاض أسعار بعض المواد الأولية.

ويعود التراجع كذلك إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

وانخفضت إيرادات "سبكيم" بنسبة 11.11% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 2.087 مليار ريال، مقابل 2.348 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

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