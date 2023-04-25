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جنرال موتورز
جنرال موتورز
سيارات

تراجع الأرباح الفصلية لـ"جنرال موتورز" 19% إلى 2.4 مليار دولار

زيادة تقديرات أرباح الشركة للعام الحالي إلى 13 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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تراجعت أرباح شركة "جنرال موتورز" في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.4 مليار دولار.

وفاقت الأرباح الفصلية توقعات المحللين على الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات الجديدة في الصين، وارتفاع تكلفة حيازة السيارات الجديدة على المستهلكين في الولايات المتحدة مع رفع الفوائد.

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بدوره، أكد المدير المالي للشركة أن "جنرال موتورز" ما زالت في طريقها لبيع 150 ألف سيارة كهربائية العام الحالي، وأن الطلب لا يزال قويا، ما أدى إلى زيادة تقديرات الأرباح للعام الحالي بمقدار 500 مليون دولار إلى ما بين 11 مليار دولار و13 مليار دولار.

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