ترسية عقد على شركة "الخريف" في مدينة الرياض بقيمة 1.62 مليار ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة (الحزمة الخامسة) لمدة 180 شهرا مع شركة المياه الوطنية في مدينة الرياض بقيمة نحو 1.624 مليار ريال.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتنفيذ أعمال إعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة القائمة في المنفوحة – الرياض.

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وأوضحت أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: محطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة الشمالية MNN))، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة الشرقية (MNE) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة المرحلة الرابعة STP (MN4).

وتمتد أعمال إعادة التأهيل على مرحلتين ولفترة 36 شهرا من بداية العقد بالتزامن بأعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ مع بداية العقد ولمدة 180 شهرا.

وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاث 700 ألف متر مكعب/يوم.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023.