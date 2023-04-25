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أسواق عبدالله العثيم
شركة أسواق عبدالله العثيم
سوق السعودية

"أسواق العثيم" توصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريال

توصية بإلغاء مدة الشركة المحددة في النظام الأساسي بـ 99 عاماً

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، بتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن عدد أسهم الشركة سيصبح 900 مليون سهم بدلاً من 90 مليون.

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وأوصى مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم للجمعية العامة غير العادية بإلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساسي بـ (99) عاماً.

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كما أوصى المجلس بإلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.

وتخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة والجمعية العامة للمساهمين.

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