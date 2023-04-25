"الصناعات الكهربائية" السعودية تفوز بعقد توريد محولات إلى الكويت

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية السعودية عن ترسية عقد توريد محولات توزيع عليها من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت يوم 20 أبريل الجاري.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء لـ"تداول السعودية"، إنها تلقت عبر وكيلها في دولة الكويت خطاب ترسية أعمال مناقصة توريد محولات توزيع كهربائية لإحدى شركاتها التابعة (شركة المحولات السعودية) مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت.

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وذكرت أن قيمة العقد 79 مليون ريال سعودي، والتاريخ المحدد للتوقيع يوم 31 مايو المقبل.

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية يوم 29 مارس الماضي عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عبر منح سهم واحد لكل 4 أسهم.

وقالت الشركة إن نسبة زيادة رأس المال تبلغ 25% ليصبح بعد الزيادة 562.5 مليون ريال،مقارنة بقيمة 450 مليون ريال قبل الزيادة وتهدف زيادة رأس المال إلى تقوية ودعم المركز المالي لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة.