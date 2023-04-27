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مصرف الراجحي 2022
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بنوك السعودية

استقرار أرباح مصرف الراجحي عند 4.14 مليار ريال في الربع الأول

انخفاض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.01%

دبي - العربية.نت
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استقر صافي ربح مصرف الراجحي في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، مرتفعاً بنسبة 0.27% عند 4.145 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.134 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح المصرف بنسبة 5.88% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 4.404 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقال المصرف، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، جاء نتيجة انخفاض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.01% ويعود ذلك إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

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وأضاف أن ذلك قابله ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 578 مليون ريال إلى 359 مليون ريال بنسبة 37.89%.

وأوضح أنه في المقابل انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.53% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى وقابل ذلك ارتفاع في صافي الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

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