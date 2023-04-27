"موانئ دبي" تعلن نمو الحجم الإجمالي لمناولة الحاويات 3.7% بالربع الأول

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية "دي.بي ورلد" اليوم الخميس، عن تسجيل نمو سنوي في إجمالي أحجام مناولة الحاويات بنسبة 3.7% في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبحسب بيان صادر عن "موانئ دبي"، فإنها قامت بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول، بزيادة نسبتها 1.4% على أساس التقارير المحاسبية مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.

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وقامت محطات "دي.بي ورلد" بمناولة 11.4 مليون حاوية نمطية في الربع الأول من 2023، بانخفاض نسبته 1.3% على أساس المقارنة بالمثل وارتفاع 0.7% على أساس التقارير المحاسبية.

وجاء النمو مدفوعا بالأداء القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي والهند، فيما تأثر النمو في الربع الأول جزئيا بالأداء الأقل في أوروبا والولايات المتحدة.

وتعامل ميناء جبل علي في الإمارات تعامل مع 3.5 مليون حاوية مكافئة في الربع الأول من عام 2023، بزيادة 2.3% على أساس سنوي.

وتوقعت "موانئ دبي" أن تحقق محفظة أعمالها أداء مستقرا في عام 2023، حيث سيظل تركيزها على تحقيق العائدات من خلال صفقات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها، مع المحافظة على إدارة التكاليف ونمو النفقات الرأسمالية بطريقة فعالة.