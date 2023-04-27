اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موانئ دبي مناسبة
شركة موانئ دبي العالمية
اقتصاد دبي

"موانئ دبي" تعلن نمو الحجم الإجمالي لمناولة الحاويات 3.7% بالربع الأول

"دي.بي ورلد" تتوقع استقرار أداء محفظة أعمالها في 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية "دي.بي ورلد" اليوم الخميس، عن تسجيل نمو سنوي في إجمالي أحجام مناولة الحاويات بنسبة 3.7% في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبحسب بيان صادر عن "موانئ دبي"، فإنها قامت بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول، بزيادة نسبتها 1.4% على أساس التقارير المحاسبية مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.

مادة اعلانية

وقامت محطات "دي.بي ورلد" بمناولة 11.4 مليون حاوية نمطية في الربع الأول من 2023، بانخفاض نسبته 1.3% على أساس المقارنة بالمثل وارتفاع 0.7% على أساس التقارير المحاسبية.

تراجع أرباح شركة "ميتا" في الربع الأول 24% إلى 5.7 مليار دولار شركات شركات تراجع أرباح شركة "ميتا" في الربع الأول 24% إلى 5.7 مليار دولار

وجاء النمو مدفوعا بالأداء القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي والهند، فيما تأثر النمو في الربع الأول جزئيا بالأداء الأقل في أوروبا والولايات المتحدة.

وتعامل ميناء جبل علي في الإمارات تعامل مع 3.5 مليون حاوية مكافئة في الربع الأول من عام 2023، بزيادة 2.3% على أساس سنوي.

وتوقعت "موانئ دبي" أن تحقق محفظة أعمالها أداء مستقرا في عام 2023، حيث سيظل تركيزها على تحقيق العائدات من خلال صفقات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها، مع المحافظة على إدارة التكاليف ونمو النفقات الرأسمالية بطريقة فعالة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة نظام البشير خارج سجن كوبر.. لكن أين الرئيس المعزول؟ قادة نظام البشير خارج سجن كوبر.. لكن أين الرئيس المعزول؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط