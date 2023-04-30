"القابضة" الإماراتية تدرس ضخ استثمارات جديدة في مصر

تدرس شركة "القابضة ADQ" ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات بمصر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد السويدي، إن هناك عددا كبيرا من الشركات الإماراتية تعمل حاليا في العديد من المشروعات، مؤكداً رغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في عدد من الشركات.

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وجدد رئيس مجلس إدارة "أبوظبي القابضة" الإشارة إلى الاهتمام الذي يحظى به ملف الاستثمار في مصر باعتبارها سوقا واعدة، وبالنظر إلى ما تتمتع به من مقومات وإمكانات، مشيراً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع صندوق مصر السيادي، والجهات الحكومية المختلفة، وكذا العديد من مؤسسات القطاع الخاص.

جاءت تصريحات السويدي، بعد لقائه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث عدد من الفرص الاستثمارية.

وخلال اللقاء، أشار مدبولي إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، أو التوسع في استثمارات قائمة، موضحاً أنه من بين تلك الإجراءات، ما يتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات التي تستهدفها الدولة في عدد من القطاعات المهمة.

وأشار السويدي إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الدكتورة هالة السعيد، وكذا مسؤولي صندوق مصر السيادي، بشأن بحث ودراسة ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات والفرص الواعدة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بمصر منذ عام 2014 وصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالسوق المصرية.