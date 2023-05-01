سوق السعودية
تراجع أرباح "زهرة الواحة" 67.4% إلى 1.9 مليون ريال بالربع الأول
ارتفاع التكاليف والمصروفات وراء تراجع الأرباح
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تراجع صافي أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 67.42%، بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 1.92 مليون ريال، مقابل 5.91 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "زهرة الواحة" بنسبة 64.37% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 5.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.
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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض فى صافى ربح الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وارتفاع مصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض الأرباح المحفظة الاستثمارية.
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