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شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية باتك
شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
سوق السعودية

مجلس إدارة "باتك للاستثمار" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

عدد أسهم الشركة سيصبح 600 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بتاريخ 30 إبريل 2023، الموافقة على التوصية للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، ولائحة حوكمة الشركات المعدلة والصادرة من هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أن من أبرز التعديلات تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 600 مليون سهم بدلاً من 60 مليون سهم.

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وأوصى مجلس الإدارة بإلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ50 عاماً، وإلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح (الخسائر) المتراكمة.

وذكر المجلس أن التوصية تتطلب أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

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