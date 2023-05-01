"أماك" تقر سياسة جديدة لتوزيع الأرباح لعامي 2023 و2024

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" أن مجلس إدارتها أقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2023، سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة عامي 2023 و2024، وسوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، وسيعلن عنه لاحقاً.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس نصف سنوي.

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وأوضحت أن السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح ستكون بتوزيع كامل الأرباح المحققة خلال عام 2023م و2024م كتوزيعات نقدية على المساهمين، وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع التوزيعات الإضافية لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للشركة، بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت التوزيعات الإضافية من نصف سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة.

أشارت إلى توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي بعد تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بذلك علماً بأن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على حالات تشمل ،أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التي تعمل بها الشركة) ومنها القوانين، والأنظمة،والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة، وأي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.