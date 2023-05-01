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"موانئ أبوظبي" تستحوذ على 8 سفن جديدة بـ955 مليون درهم

تشمل السفن ناقلات النفط الخام والبضائع السائبة

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توسيع أسطولها البحري وتعزيز عملياتها البحرية، من خلال شراء خمس ناقلات للبضائع السائبة وثلاث ناقلات للنفط الخام بقيمة إجمالية تبلغ 955 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذا الاستحواذ يأتي بموجب اتفاقيات أبرمتها المجموعة مؤخراً، في إطار خططها الرامية للتوسع العالمي الاستراتيجي، إضافةً إلى تعزيز ذراع عمليات الشحن البحري التابع للمجموعة.

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وتشكل ناقلات البضائع السائبة الخمس التي تم شراؤها بمبلغ 459 مليون درهم، جزءاً من اتفاقية طويلة الأمد مع شركة "سيف باور تيك"، والتي جرى توقيعها في شهر أبريل 2022، لنقل البضائع العامة والبضائع السائبة الجافة بين ميناء الفجيرة في الإمارات وبنغلاديش، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، ووجهات عالمية أخرى.

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كما يشكل شراء ثلاث ناقلات نفط خام بقيمة إجمالية 496 مليون درهم، جزءاً من اتفاقية لنقل النفط الخام على المستوى الدولي، لمدة سبع سنوات، تم توقيعها في شهر ديسمبر 2022 مع كازمورترانسفلوت "كي إم تي إف"، شركة الخدمات البحرية واللوجستية والتابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط "كاز موناي غاز".

وتنص الاتفاقية بين شركة" سيف باور تيك" وشركة سفين فيدرز، التابعة للقطاع البحري في مجموعة موانئ أبوظبي، على تعاون الشركتان بشكل وثيق لتسهيل التجارة العالمية وخدمات الشحن على مدى 15 عاماً.

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