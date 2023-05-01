"ينساب" تتحول للخسارة بـ 369.7 مليون ريال في الربع الأول من 2023

تحولت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" للخسائر في الربع الأول من 2023 بقيمة 369.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 283 مليون ريال في الربع المقارن من عام 2022.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب صافي الخسارة في الربع الأول على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 20 نوفمبر 2022م، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الربع المماثل.

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وأضافت أن الشركة انتهت من أعمال الصيانة الوقائية لمجمع الشركة، وبدء التشغيل التدريجي لمصانعها وذلك في مدة أقل من المخطط لها، علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف قدر بـ 385 مليون ريال كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 02 مارس 2023م.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت خسائر الشركة خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 283.5%، مقارنة بخسائر بلغت 96.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

تراجعت قيمة مبيعات "ينساب" بنسبة 66.3% في الربع الأول من 2023 إلى نحو 667 مليون ريال مقابل 1.98 مليار ريال في الربع المقارن من عام 2022.