اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق السعودية

أرباح "أسمنت اليمامة" تقفز 279.5% إلى 112.4 مليون ريال في الربع الأول

زيادة المبيعات 28% إلى 283 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قفز صافي أرباح شركة أسمنت اليمامة بنسبة 279.5% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 112.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 29.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 16.2% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 134.15 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

مادة اعلانية

وأرجعت "أسمنت اليمامة" في "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، زيادة الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع قيمة المبيعات وانخفاض الزكاة.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 27.79% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 283.15 مليون ريال، مقابل نحو 221.58 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد استمرار نزوح آلاف السودانيين إلى مصر العربية ترصد استمرار نزوح آلاف السودانيين إلى مصر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط