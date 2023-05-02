أرباح "أسمنت اليمامة" تقفز 279.5% إلى 112.4 مليون ريال في الربع الأول

قفز صافي أرباح شركة أسمنت اليمامة بنسبة 279.5% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 112.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 29.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 16.2% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 134.15 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وأرجعت "أسمنت اليمامة" في "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، زيادة الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع قيمة المبيعات وانخفاض الزكاة.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 27.79% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 283.15 مليون ريال، مقابل نحو 221.58 مليون ريال في الربع الأول من 2022.