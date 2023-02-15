مجلس إدارة أسمنت اليمامة يوصي بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن عام 2022
بقيمة إجمالية 202.5 مليون ريال
أوصى مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022م بنسبة 10%، أو ريال لكل سهم.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية إن اجمالي المبلغ الموزع 202.5 مليون ريال، موزعة على عدد أسهم مستحقة للأرباح 202.5 مليون سهم.
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وذكرت شركة إسمنت اليمامة أنه سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.
وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.
وذكرت إسمنت اليمامة أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، تخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لأحكام المادة 68 من النظام الضريبي والمادة 63 من لائحته التنفيذية.
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