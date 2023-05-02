نفط وغاز
"بي.بي" تحول أصولا إلى مشروع مشترك مع "أدنوك" في شرق البحر المتوسط
المشروع يركز على تطوير مصادر غاز جديدة
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قال المدير المالي لشركة "بي.بي" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستحول أصولا إلى مشروع مشترك جديد تعمل على تأسيسه مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" يركز على تطوير مصادر غاز جديدة في شرق البحر المتوسط.
وذكرت الشركتان في مارس/آذار أنهما قدمتا عرضا لشراء حصة نسبتها 50% في شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية لإنتاج الغاز من حقول بحرية مقابل نحو ملياري دولار، وأنهما تنشآن مشروعا مشتركا.
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وقال المدير المالي موراي أوشينكلوس لرويترز اليوم الثلاثاء "بي.بي تتوقع المساهمة بأصول لإنشاء المشروع المشترك"، لكنه لم يذكر تفاصيل أو يكشف عن التكاليف.
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وأعلنت الشركة في وقت سابق عن نمو أرباح الربع الأول إلى 5 مليارات دولار.
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