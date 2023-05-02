"كيان السعودية" تتكبد خسائر 673 مليون ريال في الربع الأول من 2023

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، تحول الشركة لتسجيل خسائر في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 673.27 مليون ريال، مقابل أرباح 208.34 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت خسائر "كيان السعودية" بنسبة 14.9% في الربع الأول، قياسا على خسائر بقيمة 791.12 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب تسجيل صافي الخسارة للربع الحالي يرجع إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض الكميات المباعة نتيجة إيقاف بعض المصانع لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 18 يناير 2023.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع تكلفة التمويل على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 46.3% في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.682 مليار ريال، مقارنة مع 3.13 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.