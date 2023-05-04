ارتفاع أرباح "لوبريف" 47.3% إلى 445.7 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" بنسبة 47.27%، في الربع الأول من 2023، إلى نحو 445.67 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 302.63 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح "لوبريف" بنسبة 41.6% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 763.19 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس، وانخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظرا لأن الشركة أصبحت خاضعة للزكاة فقط بعد الإدراج.

وأضافت أن ذلك جاء بالرغم من انخفاض أحجام المبيعات.

وتراجعت قيمة المبيعات بنسبة 34.44% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 1.8 مليار ريال، مقابل نحو 2.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.