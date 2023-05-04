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ملان لمنتجات الحديد
شعار شركة ملان لمنتجات الحديد
سوق السعودية

مجلس إدارة "ملان" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلي ريال واحد

بدلا من 10 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ملان لمنتجات الحديد عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.

وقالت في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 26.6 مليون سهم بدلاً من 2.66 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة.

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وفي 26 سبتمبر 2022 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة ملان لمنتجات الحديد تسجيل أسهمها وطرح 532.4 ألف سهم تمثل 20.02% من أسهمها في السوق الموازية.

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وفي يوم الأحد 20 نوفمبر الماضي، بدأت عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في اكتتاب شركة مُلان لمنتجات الحديد "مُلان" بسوق نمو وانتهت في 22 نوفمبر 2022م.

وتم تحديد النطاق السعري لطرح شركة مُلان لمنتجات الحديد" بين 18 – 24 ريالا للسهم.

وقالت "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح مُلان لمنتجات الحديد "إن عملية الطرح تشمل 532,414 سهماً عادياً تمثل نسبة 20.02% من رأس المال المصدر".

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