"ساب" يوزع 7.4% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي البريطاني "ساب " على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

وفقا لبيان من البنك لـ"تداول السعودية"فإن نصيب السهم من الأرباح يبلغ 0.74 ريال ، يمثل 7.4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 18 مايو 2023.

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وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف وربع سنوي عن العام المالي 2023.

كما وافق المساهمون على شراء البنك لأسهمه وبحد أقصى مليون سهم بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي البريطاني على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و HSBC Bank Plc، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أنتوني كريبس وستيفن موس وسمير عساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن تخلص من قروض بإجمالي مبلغ 1.275 مليار ريال سعودي وخسائر ائتمانية متوقعة قدرها مليار ريال سعودي، مما ينتج عنه صافي مبلغ قدره 275 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ نقدي متفق عليه قدره 290 مليون ريال سعودي.

وتمت الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك شركة برايس وتر هاووس كوبرزو شركة كي بي إم جي وشركائهم من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.