"معادن" تعتزم شراء 2.2 مليون سهم من أسهمها

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن عزمها شراء 2.17 مليون سهم من أسهمها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الغرض من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك لتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

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وأوضحت أن تمويل عملية الشراء عبر مصادر الشركة الذاتية.

وأضافت أنه سيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وتابعت :"سيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام".

وأشارت إلى أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.