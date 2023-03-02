الرئيس التنفيذي لـ"معادن": سنضاعف حجم الشركة 10 أضعاف بحلول عام 2040
روبرت ويلت: سنستثمر جزءا كبيرا من رأس المال في مجمعين صناعيين
قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، روبرت ويلت، إن برنامج "شريك" يعتبر مثالاً كبيراً على مدى التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف ويلت في مقابلة مع "العربية"، على هامش إعلان مركز برنامج "شريك" عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى، أن "معادن" ستستثمر جزءا كبيرا من رأس المال في مجمعين صناعيين أحدهما بالمنطقة الشمالية والآخر بالمنطقة الشرقية.
"يمكن برنامج "شريك" الشركات في سرعة اتخاذ القرارات عبر تيسير البنى التحتية واللوجستية الضرورية والحصول على التراخيص اللازمة"، وفقا لروبرت ويلت.
وأشار إلى أن "شريك" يعتبر مثالاً يحتذى به في كيفية مساعدة الحكومة للقطاع الخاص، وسيسرع من الخطط المستقبلية للشركة، في ظل خطة "معادن" لمضاعفة حجمها 10 أضعاف بحلول 2040.
وأوضح أن مشروع الفوسفات الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 50%.
أعلن برنامج شريك عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى في المملكة بقيمة 192 مليار ريال لتشمل عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
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