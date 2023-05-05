الأرباح الفصلية لـ"ألفا ظبي" تقفز 161% إلى 7.3 مليار درهم

سجلت مجموعة ألفا ظبي القابضة الإماراتية نمواً قوياً في صافي أرباحها بلغ 7.3 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 161%، وذلك بفضل استراتيجية النمو التي بدأت بتنفيذها، وتحويل شركة بيور هيلث من شركة تابعة إلى استثمارات في شراكة.

وبلغت الإيرادات 12.8 مليار درهم بزيادة 56% مقابل 8.2 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «حققت ألفا ظبي مرةً أخرى نتائج مالية ممتازة مع استمرارها في ترسيخ مكانتها كشركة استثمار قابضة إقليمية رائدة»،وفقا لبيان نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضاف: «لقد بدأنا هذا العام بقوة، مع محفظتنا المتنوعة التي تستمر في الزخم عينه الذي شهدناه في العام الماضي، وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل تطوير قطاعاتنا الأساسية من خلال استثمارات جديدة واستحواذات، ونواصل توظيف رأس المال بشكل فعال في الفرص الريادية لشركاتنا في السوق ".

وذكرت الشركة أن سبب الزيادة الكبيرة في الأرباح يعود إلى تحويل شركة بيور هيلث من شركة تابعة إلى استثمارات في شراكة، بالإضافة إلى نمو الإيرادات بشكل كبير لتصل إلى 12.8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56% على أساس سنوي، مع استمرار نمو أعمال الشركة العقارية والصناعية والتي تعتبر محركات قوية وثابتة لنمو المجموعة.

وتواصل ألفا ظبي عمليات الاستحواذ والاستثمارات كجزء من استراتيجيتها للنمو، وأعلنت عن شراكة مع مبادلة للاستثمار المشترك في فرص الائتمان العالمية وتهدف الشركتان إلى استثمار ما يصل إلى 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار ) على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالاستفادة من شراكة مبادلة طويلة الأجل والاستراتيجية مع شركة أبولو، إحدى أكبر شركات إدارة الموجودات البديلة في العالم، وذلك بهدف الوصول في المستقبل إلى فرص استثمارية ائتمانية بارزة، وتمتلك مبادلة 80% من المشروع المشترك، فيما تمتلك ألفا ظبي النسبة المتبقية.

و بلغت الإيرادات الخارجية لمجموعة ألفا ظبي 9 مليارات درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.

وقد حافظت الميزانية لشركة ألفا ظبي على قوتها حيث بلغ إجمالي الموجودات 120.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 129% على أساس سنوي، على خلفية النشاط الاستثماري القوي.

وذكرت المجموعة أنها تتمتع بتمويل جيد مع مركز نقدي قوي يبلغ 16.6 مليار درهم لدعم ودفع النمو والتوسع في كافة القطاعات والمناطق الجغرافية، وستظل الشركة من خلال نموذجها في التشغيل القوي، ومركزها المالي، وسجلها في تنفيذ رأس المال و الاستثمار السريع، في مواصلة النمو والاستفادة من فرص الاستثمار مع تحقيق قيمة للمساهمين على المدى القصير والطويل.