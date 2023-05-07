أرباح "سلوشنز" ترتفع 7.4% إلى 304 ملايين ريال في الربع الأول من 2023

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بنسبة 7.42% في الربع الأول من 2023، لتصل إلى 304 ملايين ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 283 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بنسبة 54.31% مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 197 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نمو أرباح الربع الأول من 2023، على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 112 مليون ريال نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 433 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 321 مليون ريال.

وأضافت أن الزيادة في الإيرادات تعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كل من خدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 27.4% وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 17.7% والخدمات الرقمية بنسبة 13.7%.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 69 مليون ريال، نتيجةً للارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 25 مليون ريال، والارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 43 مليون ريال. وارتفع كذلك مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 14 مليون ريال.