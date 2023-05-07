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شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
السعودية

انخفاض أرباح "التصنيع الوطنية" 73% لـ82 مليون ريال في الربع الأول

الشركة أرجعتها إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة التصنيع الوطنية السعودية تراجع أرباحها 73.4%، إلى 82.1 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 309 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 90.5%، حيث كانت 43.1 مليون ريال في الربع السابق.

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وتراجعت الأرباح التشغيلية 70%، في الربع الأول من 2023، إلى 161.5 مليون ريال، مقابل 543.2 مليون ريال، في الربع الأول من 2022.

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وأرجحت "التصنيع" انخفاض صافي الربح لتراجع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات مما أدى إلى انخفاض الايرادات وحصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة والشركات الزميلة وارتفاع تكلفة الإيرادات ومخصص الهبوط في قيمة الأصول المالية بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة لبعض المنتجات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض صافي تكاليف التمويل.

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