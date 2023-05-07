إيرادات "مرابحة مرنة" تنمو 15% إلى 44.2 مليون ريال في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة المرابحة المرنة للتمويل، "مرابحة مرنة" وهي مؤسسة تمويل غير مصرفية في السعودية، عن نمو الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 44.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، بفضل الأداء المتميز على مستوى تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن صافي الدخل خلال الربع الأول بلغ 15.2 مليون ريال، بزيادة سنوية بنسبة 10%، وبهامش ربح قدره 34%.

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وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة المنتهية في31 ديسمبر 2022م، ليصل إلى مبلغ 1.28 مليار ريال.

وبلغ صافي مدينة التمويل الإسلامي 1.04 مليار ريال كما في 31 مارس 2023، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

وقال العضو المنتدب التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى "مرنة" وليد الغملاس: "يسرنا الإعلان عن حفاظنا على وتيرة النمو القوي الذي حققناه في العام 2022 خلال الربع الأول من العام الجاري، وأننا في وضع متميز يؤهلنا لمواصلة تعزيز وتوسعة منصتنا للتمويل. ويعكس النمو القوي لمحفظة التمويل الطلب المتنامي على منتجاتنا وخدماتنا، من قبل عملائنا من الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة على حد سواء، وجودة استراتيجية أعمالنا وقوة موقفنا المالي. نحن اليوم مستمرون في الاستفادة من تطوير أعمالنا لتقديم منصة تمويل رقمية متكاملة تمثل قيمة متفردة لعملائنا وشركائنا".

كانت شركة "المرابحة المرنة للتمويل"، قالت إنها ستنفذ طرحا عاما أوليا في السوق الرئيسية بالسعودية.

وقالت الشركة في بيان إنها ستطرح ما يعادل 30% من رأسمالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

وأضافت أنها تعتزم استخدام صافي عوائد الإصدار الأولي لتعزيز قاعدة رأسمالها لدعم النمو المستقبلي.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "المرابحة المرنة للتمويل" تسجيل أسهمها وطرح 21.43 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.