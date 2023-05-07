سوق السعودية
خسائر "البحر الأحمر العالمية" ترتفع 50.4% إلى 196.1 مليون ريال في 2022
نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة المصاريف
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ارتفعت خسائر شركة "البحر الأحمر العالمية" بنسبة 50.38% في 2022 إلى نحو 196.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 130.4 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن زيادة الخسائر في 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى استيعاب الخسائر غير النقدية (انخفاض قيمة الأصول والمخصصات) الناشئة عن العمليات الدولية بشكل رئيسي في غانا وماليزيا، وانخفاض الإيرادات، وزيادة المصاريف العامة والإدارية مقارنة بالعام السابق.
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وبلغ إجمالي الإيرادات خلال 2022، نحو 419.2 مليون ريال، مقابل 468.2 مليون ريال للعام السابق والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 10.38%.
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